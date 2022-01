Trânsito quase parado na VCI após acidente com carro capotado

JN Hoje às 08:28, atualizado às 09:27 Facebook

O trânsito na VCI circula com dificuldades devido a um acidente que envolveu pelo menos duas viaturas, esta sexta-feira de manhã.

O acidente, após o nó de saída para a Boavista, praticamente parou o trânsito no sentido Freixo-Arrábida. Do outro lado, a curiosidade provocou abrandamentos significativos.

Os Sapadores Bombeiros do Porto receberam um alerta para dois encarcerados no acidente, tendo mobilizado meios de assistência para o local.

As imagens do local mostram um carro capotado junto ao separador central, junto a outra viatura sinistrada. Há ainda um camião parado do lado direito, um pouco mais adiante, a complicar o trânsito.

O alerta foi dado as 7.59 horas. Cerca das 8.15 horas, já com a PSP no local, o trânsito estava a circular por uma faixa. Os feridos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto.