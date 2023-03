Trânsito reaberto na Rua da Constituição após trabalhos de segurança

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

O trânsito na Rua da Constituição foi reaberto cerca das 16.30, três horas após ter sido encerrado devido a trabalhos de remoção de chapas que se desprenderam de um edifício com o vento, revelou a autarquia.

O trânsito esteve cortado entre a Praça do Marquês e o entroncamento com a Rua Visconde de Setúbal.

Em causa, segundo fonte dos Sapadores do Porto, esteve "o vento forte que fez desprender chapas da parede do número 661".

Fonte da autarquia informou que "a estrutura de madeira que suporta as chapas está podre e em riscos de queda", tendo sido "feita a remoção total das chapas".

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estiveram hoje sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso vigorou entre as 9 e as 15 horas.

Os distritos de Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Porto voltam a estar sob aviso amarelo entre as 6 e as 12 horas de quinta-feira por se preverem aguaceiros, por vezes fortes, que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 4 a 4,5 metros, entre as 12:00 de quinta-feira e as 12 horas de sexta-feira.