Travessia entre Cais da Afurada e Cais do Ouro retomada provisoriamente

A travessia fluvial entre a Afurada, em Gaia, e o Cais do Ouro, no Porto, foi retomada provisoriamente até 4 de julho e entre 14 e 17 de julho, informou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Em comunicado enviado à agência Lusa, é referido que a travessia durante este período entre as duas margens será feita "por uma embarcação em regime excecional", enquanto decorrem as Festas de São Pedro e entre 15 e 17 de julho, quando decorre o Festival Meo Marés Vivas.

Apesar de a travessia ser provisória, a APDL acrescentou estar "para breve o retomar das negociações a fim de se recuperar a passagem centenária entre as duas margens".

Na mesma nota é sublinhado que, durante o período de maior afluência, "o acesso dos passageiros nas plataformas flutuantes será controlado", não podendo permanecer na plataforma mais de dez pessoas em simultâneo.

O acesso à zona de embarque só poderá ser feito após a saída da plataforma de todos os passageiros que desembarcaram, de acordo com as medidas de segurança indicadas pela Autoridade Marítima.

A embarcação fará a travessia entre as 9.30 horas e as 13 horas e entre as 14 horas e as 21 horas, de 15 em 15 minutos.

Na noite de sábado as viagens continuam até às 2 horas e no domingo até às 1 hora.

"Para o período do Festival Meo Marés Vivas, a travessia prolongar-se-á, nas noites de 15 e 16 de julho, até às 4 horas e, na noite de 17 de julho, até às 2 horas", adiantou a APDL.