Três alunos do Colégio de Nossa Senhora do Rosário infetados com covid-19

Três alunos do Colégio de Nossa Senhora do Rosário, na Boavista, Porto, testaram positivo à covid-19 no último fim-de-semana. Os casos foram detetados em alunos da mesma família.

De acordo com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), foram identificados "três casos positivos de covid-19 em alunos da mesma família, frequentando o Colégio Nossa Senhora do Rosário" tendo sido já desencadeada a intervenção de Saúde Pública "no âmbito da intervenção para prevenção e controlo" do vírus.

Os três alunos serão de ciclos de ensino diferentes, do primeiro e segundo ciclos e do ensino secundário.

Os contactos mais próximos foram identificados e já foi "efetuada, nomeadamente, a investigação epidemiológica, com a avaliação do risco da exposição e a determinação das medidas de saúde públicas necessárias e adequadas", garantiu a ARSN.

Todos os que estiveram em contacto com os casos positivos estão agora a cumprir um período de isolamento profilático de pelo menos 14 dias, a contar da data da última exposição.

Ao que o JN apurou, o Colégio terá apertado as medidas e o 1.º ciclo, que até aqui não usava máscara durante as aulas, passará a utilizar a mesma em todas as atividades.

Cada turma tem um espaço marcado no recreio para evitar cruzamentos de alunos e os professores fazem agora vigilância para garantir as distâncias.