Três dias para desvendar os segredos da ciência na Católica do Porto

Bruna Silva Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto oferece a oportunidade a cerca de 1500 alunos de participar em várias experiências entre esta quarta-feira, dia 19, e sexta-feira, dia 21.

A "A Semana Aberta" pretende dar a conhecer aos pré-universitários o mundo da ciência durante três dias. "Ao longo de 20 anos já recebemos mais de 30 mil alunos do secundário nesta iniciativa anual que divulga bioengenharia, microbiologia, nutrição e biomedicina", sublinha a diretora da instituição, Paula Castro.

Nas quase 30 atividades programadas, os alunos vão poder descobrir o que se esconde nos alimentos que ingerimos diariamente, tornarem-se detetives para descobrir o mistério de um surto alimentar e saber se conseguem organizar o frigorífico.

PUB

Para além disso, vão aprender mais sobre a água e os seus benefícios, de que forma é que os resíduos podem ser aproveitados para criar alimentos ou medicamentos. Também faz parte do programa encontrar soluções originais para cuidar de feridas crónicas e para revelar a verdade por detrás da publicidade nos supermercados.

Citada num comunicado da instituição, a diretora acrescenta: "Ao longo do ano marcamos momentos que elevam a literacia científica: desde as olimpíadas de biotecnologia ao concurso da defesa dos oceanos, do convite para uma semana de imersão em nutrição ao encontro para conhecer a realidade da vida dos cientistas".