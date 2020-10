Um morto e dois encarcerados em despiste na Estrada da Circunvalação

Adriana Castro Hoje às 21:57 Facebook

Um despiste na Circunvalação a seguir ao McDonald's, em Paranhos, no Porto, provocou um morto e pelo menos dois feridos este domingo à noite.

De acordo com informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o despiste deixou as três pessoas que seguiam no carro encarceradas.

A PSP confirmou, entretanto, que uma das vítimas do acidente não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor já foi retirado pelo Batalhão de Sapadores do Porto, que permanecem no local.

O acidente ocorreu cerca das 20.40 horas.