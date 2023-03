Três feridos do despiste na Circunvalação continuam internados

JN Hoje às 15:47 Facebook

Continuam internados no Hospital de S. João três dos quatro feridos do brutal acidente que causou uma morte, pouco depois da meia-noite de sexta-feira, na Circunvalação.

O funeral da vítima mortal do despiste - Rodrigo Barros, 19 anos - realiza-se às 11.45 horas deste domingo, na capela mortuária da freguesia de Gueifães, na Maia, onde morava com os pais. Era filho único. A Universidade Portucalense, onde Rodrigo estudava, e a respetiva associação de estudantes publicaram notas de pesar nas redes sociais, onde se multiplicaram as mensagens de consternação e de apoio à família.

O jovem era o condutor do automóvel onde seguiam cinco amigos, que ficou destruído após ter embatido numa árvore do separador central da Circunvalação, sentido Areosa/Matosinhos, junto ao McDonald's da Asprela. Rodrigo morreu no local e os quatro amigos seguiram para o hospital.

Este sábado, os dois feridos mais graves continuavam internados: Maria João Pacheco, 22 anos, de Azurara, Vila do Conde, nos Cuidados Intensivos; e João Diogo Rodrigues, 19 anos, de Avanca, Estarreja, na unidade de Neurocríticos.

Também João Pedro Alves, 19 anos, de Eiras, Chaves, que sofreu ferimentos ligeiros permanecia internado em Ortopedia, enquanto Filipe Canito, da mesma idade, de Custóias, Matosinhos, teve alta.