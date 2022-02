Três novas pontes de ligação entre Porto e Gaia aumentam mobilidade

Adriana Castro Hoje às 07:43 Facebook

Especialistas reconhecem a importância das três travessias para melhorar a mobilidade entre Porto e Vila Nova de Gaia.

Contam-se seis, mas passarão a ser nove as pontes entre o Porto e Vila Nova de Gaia. São três as novas travessias anunciadas: uma para o metro, outra rodoviária à cota baixa - a Ponte D. António Francisco dos Santos -, e uma terceira destinada à linha de comboio de alta velocidade que, numa primeira fase, ligará as duas cidades a Soure.

A esperança é melhorar a mobilidade no Grande Porto e, para os especialistas, a necessidade de novas pontes é indiscutível. Há até quem diga que a região precisa de mais. Quanto ao impacto paisagístico, esse, é inevitável. Até porque o vale que as travessias ajudarão a vencer é "extremamente estreito e escarpado", nota Teresa Calix, arquiteta e vice-diretora da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.