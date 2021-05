Três parques de diversões abrem portas este sábado nas praças do Porto

Miguel Amorim Hoje às 13:48 Facebook

Carrosséis e pavilhões de comida nas Fontainhas, na Boavista e em Lordelo. Lotação limitada, máscara obrigatória e medição de temperatura à entrada.

Lotação limitada e medição da temperatura à entrada. Estas são duas das regras dos parques de diversões na rotunda da Boavista, nas Fontainhas e em Lordelo do Ouro, à beira-rio, no Porto, com abertura ao público marcada para este sábado e de acesso gratuito. O uso da máscara será obrigatório.

Vão funcionar durante mais de um mês e segundo Paulo Jorge, da Associação-Movimento Empresarial Itinerante de Empresas de Diversões e Similares (MEID), "na véspera de S. João, a 23 de junho, está previsto o encerramento às 18 horas, abrindo em horário normal no feriado do dia seguinte [meio-dia, no caso da restauração, e 16 horas para os carrosséis]". O evento, transversal aos três parques, será designado Porto Fun Park e terá uma oferta variada: carrosséis, como os carrinhos de choque e a roda gigante, entre outros, assim como as barraquinhas das farturas, do algodão doce, das pipocas, do pão com chouriço e por aí fora, a par dos pavilhões da sardinha e das febras assadas, sem esquecer os matrecos e demais divertimentos. Porém, em tempo de pandemia, o controlo promete ser rigoroso.