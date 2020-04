Tribunal de Contas dá luz verde ao Matadouro

Hoje às 19:16 Facebook

O Tribunal de Contas deu, esta sexta-feira à tarde, luz verde à Câmara do Porto para avançar com o projeto no antigo Matadouro Industrial na zona de Campanhã.

Num comunicado enviado às redações, a Autarquia revela ter ganho "o recurso que interpôs ao chumbo do visto prévio dado pelo Tribunal de Contas à obra" no dia 4 de fevereiro do ano passado.

Em causa estava a recusa do visto, a pretexto de várias ilegalidades, ao contrato de empreitada para a reconversão e exploração do Matadouro, durante 30 anos e por 40 milhões de euros, que a empresa municipal Go Porto queria celebrar com a Mota-Engil.

Para a Câmara do Porto, este foi o último e necessário passo para "a reconversão do antigo Matadouro Industrial num polo empresarial, cultural e social que promete transformar a zona oriental da cidade do Porto".

O antigo Matadouro Industrial do Porto, em Campanhã, está desativado há 20 anos, e chegou mesmo a ser posto em hasta pública por Rui Rio, anterior presidente da Câmara.