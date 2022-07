Tribunal levanta suspensão do concurso dos transportes

Adriana Castro, com Hugo Silva Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O tribunal decidiu levantar o efeito suspensivo de uma das duas impugnações ao concurso para a concessão dos transportes rodoviários na Área Metropolitana do Porto. Esta decisão diz, para já, respeito ao lote 4, que abrange, por exemplo, os concelhos do Porto e de Gaia. A decisão permitirá avançar com o processo.

A ação em causa envolve o lote 4 do concurso, que "corresponde à prestação do serviço público de transporte de passageiros rodoviário regular na rede 'Sul-Poente', abrangendo territórios nos municípios de Gaia, Porto, Espinho, Santa Maria da Feira e Ovar em mais de 91 linhas previstas". Há ainda uma outra impugnação interposta em tribunal que pede a suspensão do concurso na sua totalidade. Mas a expectativa é que, perante esta decisão, esse processo siga o mesmo caminho.

De acordo com o documento emitido pelo Tribunal Fiscal e Administrativo (TAF) do Porto esta quinta-feira, a que o JN teve acesso, entendeu-se "que os prejuízos que resultariam da manutenção do efeito suspensivo são superiores aos que podem resultar do seu levantamento". A ação judicial em causa foi interposta pelas empresas União dos Transportes dos Carvalhos, Lda., J. Espírito Santo & Irmãos, Lda. e Moreira, Gomes & Costas, S.A., que contestaram os resultados do concurso. Aquele lote foi conquistado pelas empresas Feirense e Bus On Tour.

Esta decisão segue-se após uma audiência em tribunal, que decorreu na semana passada, e onde foram ouvidas as autoras da impugnação, as operadoras vencedoras e o próprio presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues. Recorde-se que a AMP invocou, na sua constestação, o interesse público para avançar com o concurso.

O tribunal refere, a propósito dos depoimentos prestados pelas contestatárias, em particular sobre a idade média dos autocarros utilizados e outras características, que foram observadas várias "fragilidades".

PUB

Títulos provisórios caducam em dezembro de 2023

A par disso, porque a 3 de dezembro de 2023 "caducam os títulos de operadores" e como a AMP "não dispõe de meios, materiais e humanos, próprios que permitam satisfazer diretamente a necessidade de transporte público rodoviário de

passageiros, designadamente motoristas e autocarros", clarifica o mesmo documento, "não se pode deixar de considerar as repercussões que a suspensão determina no próprio andamento pós-adjudicatário". Até porque "a entrada em funcionamento da operação do lote 4 pelo adjudicatário exige um período de implementação da operação cuja duração será de, aproximadamente, 6 meses". Ou seja, o período de funcionamento normal "iniciar-se-á por volta de janeiro de 2024", já depois de as licenças atuais terem caducado.

É por isso mesmo que, acrescenta o mesmo tribunal, "não pode haver lugar, ao contrário do pugnado pelas Requeridas, a qualquer nova prorrogação das autorizações provisórias ao abrigo das quais estas operam as linhas que abrangem os territórios".

"É à luz deste contexto jurídico que o Tribunal se move, não podendo, para esse efeito, considerar a eventualidade de alterações legislativas que, além de improváveis, resultam de uma ponderação dos interesses públicos que só ao legislador compete", clarifica-se no documento.