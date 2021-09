Trinta pessoas em risco de perder casa no Bonfim

Miguel Amorim Hoje às 15:00 Facebook

Imobiliária envia cartas a moradores para deixarem o Bairro da Quinta do Gama, no Porto. Advogado dos residentes alerta para "situação dramática".

Trinta pessoas estão em risco de ficar sem casa, no Porto. Vivem há anos no Bairro da Quinta do Gama, no Bonfim, mas o proprietário enviou-lhes cartas para saírem e o advogado dos residentes, Francisco Sá Carneiro Sampaio, alerta o poder local para a "situação dramática" que está a ser gerada, pois "saindo não têm onde dormir".

Nuno Coelho, que vive no antigo bairro com a família e vai presidir à Comissão de Moradores, queixa-se de "bullying", ao referir-se a pressões para que deixem as habitações. Na campanha para as eleições autárquicas, PAN, CDU e BE já visitaram o local. A Câmara do Porto diz ter "reunido com o proprietário" e que "estão a ser analisadas possíveis soluções, nomeadamente no âmbito do programa "1.º direito", não obstante tratar-se de uma questão entre privados". O JN tentou contactar a empresa que enviou as cartas, MT3 Imobiliária, mas não obteve resposta.