Tudo o que se vai passar na Queima das Fitas do Porto

A Queima das Fitas do Porto não se resume, ao contrário do que se pode pensar, às noites no Queimódromo, onde se encontram os palcos. Diversas iniciativas irão realizar-se a partir deste sábado até dia 13 de maio.

Houve um aumento de preços na generalidade. Segundo a Federação Académica do Porto, o valor dos bilhetes diários, transformados em pulseiras, para o Queimódromo aumentou 10% este ano: custam 12 euros nas bilheteiras e 11 via online. No entanto, para os que comprarem ingressos nas bilheteiras e no site a partir deste sábado irá pagar mais um euro. Mas para os que optarem por adquirir bilhete no próprio dia custa 14 euros online e 15 no local.

Tome nota do programa:

Serenata realiza-se na primeira noite da Queima das Fitas do Porto Foto: Arquivo Global Imagens

De sábado para domingo, haverá a tradicional serenata à meia-noite no Largo Amor de Perdição, no Campo Mártires da Pátria. A essa hora, no Queimódromo, no palco principal atuarão os Ornatos Violeta e Ivandro. No palco secundário estarão os Favela Lacroix e os SURIK também à meia-noite. No terceiro palco (uma novidade este ano e que se chama "Palco Cultura") poder-se-á assistir, todos os dias da Queima, a um espetáculo de comédia com alunos da Academia.

No domingo, pelas 11.01 horas, acontecerá a missa da bênção das pastas, este ano no Largo Amor de Perdição. À noite, pelas 21.31 horas, no Teatro Sá da Bandeira, decorrerá o Encontro dos coros da Academia do Porto A entrada é livre. No Queimódromo, no palco principal atuará Slow J, T-Rex e Papillon a partir das 20 horas. No secundário, à mesma hora, estarão La Dianna e No Maka.

Chegados a segunda-feira, é dia é da Beneficência, começando às 14.01 horas em vários pontos da cidade. Visa recolher donativos. Às 21.01 horas, no Coliseu do Porto AGEAS, acontece o Concerto da Promenade. O valor do bilhete é 9 euros. Uma hora antes, no palco principal estarão KURA, Chico da Tina e David & Miguel. No palco secundário será a vez de KURA, BIIA e C.LÁ.VI.

Quim Barreiros volta à Queima do Porto Foto: Igor Martins / Arquivo Global Imagens

Na terça-feira, a partir das 14.01 horas, terá lugar o cortejo académico, com início na Rua de Camões, passando na estação de metro da Trindade e terminando em frente à Câmara do Porto onde estará a Tribuna. Quim Barreiros, Rosinha e Ruth Marlene são as vedetas do palco principal, às 20 horas, enquanto no secundário Miguel Bravo e Quim das Remisturas são as figuras do cartaz.

O Festival ibérico de Tunas Académicas acontece na quarta-feira, a partir das 20.01 horas no Teatro Sá da Bandeira. O valor do bilhete é 5 euros. Já no Queimódromo e no palco principal vão atuar os Wet Bed Gang, Dillaz e X-Tense, enquanto que no palco secundário Joint One & Yung Juse e DJ Fifty são os convidados da noite.

Na quinta-feira, com entrada livre, realiza-se o Sarau Cultural no Teatro Sá da Bandeira, a partir das às 20.31 horas. No Queimódromo, e no palco principal serão os Karetus, Mc Pedrinho e Concurso Dj´s as novidades da noite e no secundário atuará ZANOVA, Dumore e Mark Silver.

O Baile de Gala, com início marcado para 20.01 horas, vai ter lugar na Quinta do Geraldino no dia 12, sendo o evento onde se verificou uma subida no valor dos bilhetes: passaram de 45 para 48 euros. À mesma hora, no palco principal, Two Door Cinema Club, Calema, Da Chick e o vencedor do concurso de bandas serão as vedetas e Boy Teddy vai atuar no secundário.

No sábado, dia 13 de maio e o último da semana académica, vai realizar-se, pelas 13.01 horas, rally paper em vários locais do Grande Porto. O valor da participação a pé é de 3,50 euros e 7 euros se for num veículo. O Chá Dançante está marcado para as 17.01 horas, na Casa de Sam Thiago. O valor do bilhete é 46 euros. No Queimódromo, e no palco principal o tema é Revenge of the 2000´s e atuará Luke D´eça dos 4 Taste, TT, Luciana Abrey e Mundo Secreto. No palco secundário atuarão Mundo Segundo e Mizzy Miles.