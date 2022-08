Uma colisão entre dois veículos, ocorrida às 13.30 horas, levou ao encerramento ao trânsito no Túnel de Ceuta, em plena Baixa portuense.

De acordo com fonte do Comando da PSP do Porto, não há vítimas a registar mas os veículos ainda se encontram no local. Aguarda-se a chegada da Brigada de Acidentes da PSP.