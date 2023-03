Túnel de Ceuta encerrado ao trânsito às quintas e sextas-feiras à noite

João Nogueira Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação automóvel no Túnel de Ceuta, no Porto, vai ser interrompida todas as quintas e sextas-feiras, entre as 22 e as 2 horas, até ao mês de junho, no âmbito da execução do troço Praça da Liberdade- Casa da Música da Linha Rosa do metro.

A circulação do túnel será interrompida durante 16 noites, intermitentemente, ao longo dos meses de março, abril, maio e junho, de modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos.

Os condicionamentos começam na noite entre esta quinta e sexta-feira, 16 e 17 de março, e devem terminar na noite entre o dia 29 e 30 de junho.