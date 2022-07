Túnel de Ceuta vai entrar em obras esta quinta-feira

JN Hoje às 18:28 Facebook

O túnel de Ceuta, no Porto, vai receber, a partir desta quinta-feira, trabalhos de manutenção. A intervenção vai decorrer durante a noite para minorar o impacto no trânsito no centro da cidade.

A partir desta quinta-feira à noite, e por períodos intercalados, o túnel dos Almadas, também conhecido como túnel de Ceuta, será cortado ao trânsito para trabalhos de manutenção.

De forma a minimizar o impacto deste condicionamento, o corte total de via será efetuado sempre em período noturno, das 22 horas da noite às 6 horas da manhã, com recurso à vedação do local de intervenção.

Os trabalhos prosseguem na sexta-feira, no mesmo horário.

A intervenção será retomada no final do mês, entre os dias 26 e 27, e entre 27 e 28 de julho.