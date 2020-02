Turista pede indemnização ao Estado após queda na Ponte Luis I

Marisa Silva Hoje às 08:16 Facebook

Debra Hillebrand ficou com o pé preso num metal da Ponte Luís I, no Porto. Pede agora uma indemnização à IP.

Mais magra, psicologicamente desgastada e impossibilitada de mastigar alimentos sólidos. Um ano após tropeçar num metal saliente do tabuleiro inferior da Ponte Luís I, Debra Hillebrand, uma turista norte-americana de férias no Porto, ainda lida com as mazelas da queda que a internou cinco dias no Hospital de Santo António, onde foi operada de urgência.

Os tratamentos continuaram no país de origem após uma viagem "dolorosa" de regresso a casa. Desde então, já foi operada ao nariz e colocou um aparelho nos dentes com o qual vai ter de viver mais um ano e meio. Debra Hillebrand e o marido, Greg, exigem ser ressarcidos pelas despesas médicas. Só as intervenções no nariz e na boca rondaram os 16 mil dólares.