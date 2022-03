Turista seguia a pé na A28 após abandonar hospital

Uma turista inglesa foi encontrada na manhã desta quarta-feira a circular a pé na A28, junto à cadeia de mobiliário IKEA, em Matosinhos.

Quando as autoridades chegaram ao local, a mulher afirmou ter abandonado o Hospital de Santo António e seguia para o aeroporto ainda com a pulseira e o cateter enfiado no braço.

O alerta foi dado às 9 horas e foi um camionista que, ao aperceber-se da mulher na autoestrada, efetuou barreira para que ela não fosse atropelada e fez com que a turista, de 57 anos, abandonasse a via.

"Quando chegámos junto dela já ela estava perto da rotunda da Decathlon. Estava consciente e falava normal. Disse que ia para o aeroporto porque tinha o voo para Inglaterra às 16 horas", explicou ao JN Cristina Pinto, dos Bombeiros de Matosinhos-Leça.

Ao que tudo indica, a mulher recorreu, ao final da noite de terça-feira, ao hospital devido a uma intoxicação alimentar. No entanto, dada a demora dos resultados da análises resolveu sair da unidade hospitalar, situada em plena Baixa portuense, e terá ido comprar cigarros. Foi então que se lembrou do voo na tarde desta quarta-feira e colocou-se a caminho do aeroporto.

Os bombeiros, a pedido da GNR que esteve no local, transportaram a turista para o Hospital de S. João.