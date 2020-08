Turistas estrangeiros voltam a percorrer as ruas do Porto

Marisa Silva Hoje às 16:15 Facebook

De mochila às costas, a família Kleinknecht desce a Rua dos Clérigos de bicicleta. São alemães, recém-chegados ao Porto, após uma viagem alternada entre comboio e autocarro.

Uta e o marido começaram a planear as férias antes de rebentar a pandemia, que acabou por deixar durante uns meses em suspenso a vontade do casal de visitar com os filhos a cidade que conheceram há cerca de 30 anos, quando ainda eram estudantes.

A escassos metros, perto da Avenida dos Aliados, caminham as amigas Marta Antolinez e Cristina Gomes. Vieram de Espanha, tal como a família de Julia Gonzalez, para desfrutar de uns dias de descanso. Já Francisco Veríssimo chegou à Invicta vindo de França, onde vive desde tenra idade.