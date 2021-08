Turistas regressam ao Porto embora de forma tímida

Alfredo Teixeira Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Verão começou mal mas pode acabar melhor. Mesmo assim, valores como os seis milhões de turistas conseguidos em 2019 só deverão voltar em 2023.

Após longos meses sem uma presença notória de turistas, a Baixa portuense começa agora, sobretudo nos últimos dias, a mostrar maior vitalidade. A taxa de ocupação turística anda pelos 35%. São sobretudo jovens, sozinhos ou em grupo, à descoberta de uma cidade onde, dizem, se sentem seguros.

Alina tem 21 nos, é alemã e está no Porto pela primeira vez. Veio visitar uma amiga que conheceu em Riga, na Letónia, onde ambas fizeram Erasmus. "Nunca tinha estado no sul da Europa e está a ser uma boa descoberta. Estou encantada com os edifícios cobertos de azulejos, a atmosfera das ruas, da simpatia das pessoas e da comida. Sobretudo da pastelaria", diz Alina Denzin, oriunda da cidade de Bremen, bem diferente e mais plana do que o Porto, da qual destaca locais como os miradouros da Vitória e Miragaia.