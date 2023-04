Turistas sentam-se com a tradição e invadem casas de fado no Porto

João Nogueira Hoje às 11:46 Facebook

O legado adaptou-se, mas não se perdeu no Porto. Portugueses são a minoria no público que visita os restaurantes.

O ponteiro bate nas 21 horas, fecham-se as portas e baixam-se as luzes. O barulho normal que se ouve num restaurante desaparece. "Silêncio que se vai cantar o fado"- a expressão marca o início de uma longa noite nas casas de fado da Sé do Porto, mas nem todos a entendem.

O turismo alterou o público dos restaurantes tradicionais e jantar ao som da típica música portuguesa sofreu as suas mudanças. Nas mesas, os portugueses estão em clara minoria e os que estão são emigrantes. Mas no palco, a tradição permanece intocável, desde a guitarra ao xaile ou da voz ao sentimento.