Turistas voltam em força e enchem o Porto como nunca

Passeios e passadeiras enchem-se de malas. Carros de matrícula estrangeira preenchem as ruas da cidade. No aeroporto, 35% dos passageiros são da Ryanair.

Quem não conseguiu vencer a saudade de visitar o Porto juntou-se a quem já tinha viagem marcada antes do estalar da pandemia e uma multidão de turistas e emigrantes invadiu a cidade. Pelo aeroporto Francisco Sá Carneiro, entre abril, maio e junho, já chegaram mais 25 mil passageiros do que no mesmo período de 2019. No total, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) contou 3,5 milhões de pessoas a passarem pelo aeroporto no segundo trimestre deste ano.

Na cidade, nos passeios e passadeiras fintam-se malas e as ruas enchem-se de carros com matrículas estrangeiras. Os parques de estacionamento não têm lugares livres e o trânsito, já condicionado pelas obras do metro, acumula-se na Baixa.