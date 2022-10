Tutela avalia alterações nas portagens para aliviar VCI

Medida faz parte das 27 conclusões do grupo de trabalho intermunicipal que estudou a via. Já existem painéis com mensagens variáveis e serão criadas duas passagens de emergência.

Estão a ser avaliadas pelo Ministério das Infraestruturas as alterações às portagens propostas há cerca de um ano e meio pelo grupo de trabalho formado pelos municípios do Porto, Gaia e Matosinhos e pela Infraestruturas de Portugal (IP), que estudou alternativas para aliviar o trânsito na Via de Cintura Interna (VCI). Das 27 conclusões apresentadas, a mais visível, para já, é a instalação de painéis de mensagens variáveis nas proximidades da via. "Conduza com precaução" é um dos vários avisos emitidos.

As primeiras estruturas foram colocadas pela Câmara do Porto e estão na Avenida AEP, na Rua de Faria Guimarães e na Avenida de Fernão de Magalhães. A IP instalará outros três painéis no Nó das Antas, no Nó do Amial e na Ponte do Freixo.