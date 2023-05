Último dia para ganhar prémios a fotografar

JN Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Termina, esta quarta-feira, o prazo para se participar no concurso de fotografia, realizado pelo "Jornal de Notícias" e pela Câmara do Porto, para assinalar a Semana da Marinha do Porto.

O concurso decorre até este domingo mas as fotografias têm que ser enviadas até ao final do dia desta quarta-feira.

As fotografias têm de envolver, pelo menos, um dos três navios que estão atracados no cais da Ribeira e no cais da Polícia Marítima, no Porto: o navio-escola Sagres, a fragata D. Francisco de Almeida e o navio patrulha oceânico Sines.

PUB

As imagens têm que ser originais e inéditas. Devem ser enviadas para o email foto@jn.pt. Um júri, constituído por seis elementos, avaliará os trabalhos.

No concurso, lançado pelo "Jornal de Notícias" e pela Câmara Municipal do Porto, para assinalar a Semana da Marinha, os três primeiros classificados receberão prémios monetários no valor de 1000, 500 e 250 euros, respetivamente.

Para participar, terá de consultar este regulamento e enviar esta declaração juntamente com as fotografias a concurso.