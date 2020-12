Um abrigo longe do lar que já acolheu quase 700 famílias

Marisa Silva Hoje às 13:17 Facebook

É uma casa longe de casa, onde a dor se acalma no aconchego da família. Pela casa Ronald McDonald do Porto já passaram quase 700 famílias. O espaço garante todas as comodidades, de forma gratuita, aos familiares das crianças internadas ou em tratamento no Hospital S. João e no IPO que, vivendo longe, precisam de um lugar onde ficar.

A pandemia não travou o apoio, mas obrigou a implementar alterações.

Foi elaborado um plano com quatro níveis de ocupação, cuja implementação acompanha a situação epidemiológica do país. Dentro da casa, os horários de confeção das refeições foram desfasados e as visitas limitadas. À entrada, há máscaras, álcool-gel e um medidor de temperatura.