Porto: um centro histórico recuperado e vivo e à espera de mais moradores

A Câmara do Porto vai analisar na segunda-feira o Relatório da Avaliação da Execução da Operação de Reabilitação Urbana do Centro Histórico. O documento analisa o trabalho realizado nos últimos 15 anos, designadamente na preservação do património material e imaterial.

Mais edifícios reabilitados, menos insalubridade e parcelas em ruína, maior dinâmica comercial, mais turismo, mais habitação, embora nem sempre para residentes, e mais alojamento local. O Porto fez a monitorização e o diagnóstico da reabilitação encetada ao longo de 15 anos no Centro Histórico que resultou num relatório que será apreciado e votado na próxima reunião do executivo.

O turismo gerou emprego e tornou o espaço mais vivo e atrativo, mas muitas famílias foram afastadas e o município, que entretanto travou a disseminação do Alojamento Local (AL) através da criação das "áreas de contenção condicionada", quer agora atrair novos moradores com o objetivo de manter um equilíbrio na diversificação das funcionalidades dos edifícios, dando prioridade ao uso para habitação, com oferta para as diferentes classes sociais e faixas etárias.