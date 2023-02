Um ferido ligeiro e 13 desalojados em incêndio num prédio no Porto

JN/Agências Hoje às 07:12 Facebook

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros e 13 ficaram desalojadas na sequência de um incêndio hoje de madrugada num prédio de três pisos na Rua de São Sebastião, no Porto, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"O incêndio deflagrou no 3.º piso e ficou confinado a esse piso. O edifício foi evacuado e 13 pessoas ficaram desalojadas, tendo sido reencaminhadas pela proteção civil para outros locais. Há a registar um ferido ligeiro", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta para o incêndio foi dado às 3.35 horas e às 5.12 o fogo estava em fase de rescaldo.

Fonte do Regimento Sapadores do Porto adiantou à Lusa que o ferido ligeiro foi transportado ao Hospital de Santo António, no Porto.

Às 6.20 horas mantinham-se no local, uma rua no centro histórico do Porto, junto à Sé, 27 operacionais, com o apoio de nove veículos.