Um local de passeio no Porto que a pandemia ajudou a descobrir

Ramal da Alfândega atrai cada vez mais pessoas em busca de sítios para caminhadas. A Escarpa das Fontainhas encanta visitantes.

Os portuenses descobriram um local alternativo para os seus passeios higiénicos em tempo de pandemia, fugindo dos locais de maior concentração de pessoas e onde contactam com a natureza em estado quase selvagem, indo ao encontro do desconhecido. Trata-se do antigo corredor ferroviário do Ramal da Alfândega, que mesmo sem estar transformado em ciclovia já atrai atenções.

Há uma semana foram dezenas as pessoas que circularam pelo local. A paisagem é deslumbrante, após se aceder por estreitas escadas a partir da marginal, a Avenida Gustavo Eiffel. Ana Moreira e Hugo Esteves fazem o percurso habitualmente. Entram no ramal junto à Quinta da China e vão até à boca do túnel maior que está fechado.