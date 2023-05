Um "mar de juventude e de cores" na bênção das pastas no Porto

Hermana Cruz Hoje às 14:19 Facebook

Milhares de estudantes participaram, este domingo, na bênção das pastas, no Porto, no que o bispo D. Manuel Linda classificou de um "mar de juventude e cores".

Foram três anos a deslocar-se, todos os dias, de Paredes para o Porto. "Hora e meia em cada viagem. Chegava a estar mais cansada das viagens do que das aulas", confessa Beatriz Ferreira.

Mas, aos 20 anos, Beatriz está prestes a concluir o curso de Marketing que sempre quis tirar. Ao lado, a mãe, Cidália Rocha, não consegue esconder uma lágrima. "É emocionante. Agora, que tem as ferramentas que precisa, que lute pelo que quer, tudo depende dela" diz, com os olhos no filho, com 12 anos, que já sabe que, um dia, quer estar no lugar da irmã, mas numa outra área. "Quero ser astrónomo ou biólogo", diz.

"Ver estas capas toda é um espetáculo belo, entusiasmante, que se grava nos olhos e no coração. Vi algumas lágrimas mas eram lágrima de alegria", referiu, mais tarde, na homilia o bispo do Porto, D. Manuel Linda, não esquecendo que a cerimónia da bênção das pastas coincidiu com o dia da mãe. "Neste dia da mãe, um imenso obrigada a todas as mães que deram os seus filhos à Igreja e ao mund para hamonizar a sociedade e a tornar mais justa e mais habitável".

Tiago Pinto não teve que fazer viagens diárias tão longas como Beatriz Ferreira. Vive no Porto. Mas foram seis anos de intenso estudo para estar, este domingo, no Largo do Amor de Perdição, a abanar com a pasta, carregada de fitas amarelas.

"Ainda não consigo sentir nada, parece um sonho, é até estranho, sinto-me dormente", conta, ao JN, aquele estudante de Medicina, agradecendo todo o apoio da namorada, Inês Lisboa. "Era o curso que ele sempre quis e eu sempre procurei que ele conseguisse fazer o que lhe fizesse feliz. É com muita alegria que estou a ver que ele está a conseguir. Estou muito contente por ele", garante a mãe, Paula Melo.

"Os vossos cursos são uma via aberta para o futuro e um grande instrumento para a vossa realização pessoal, uma base para a construção da vossa família e uma ferramenta para fazer crescer um mundo com mais humanismo e com mais paz", considerou o bispo do Porto, pedindo aos finalistas para que percebam que as suas pastas mostram todo o "caminho percorrido no percurso académico" mas também o efetuado na vida, caminhos onde "sentiram que todos são diferentes mas todos precisam uns dos outros para se completarem e serem felizes".

"Ao olhar deste palco, vejo um mar de juventude e de cores", referiu ainda D. Manuel Linda, depois de ter pedido que a missa da bênção das pastas fosse "uma celebração de alegria".

Na celebração, em que participaram milhares de estudantes com as suas famílias, estiveram presentes, além do reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, e a vereadora da Juventude, Catarina Araújo.

A verba recolhida durante a cerimónia religiosa foi entregue ao Fundo de Solidariedade Pastoral Universitário, como "um gesto de ajuda para com todos os colegas que precisam".