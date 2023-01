Um morto e um ferido grave em acidente entre carro e trotinetas no Porto

L.P.C. Hoje às 08:28 Facebook

Um homem morreu e outro ficou ferido com gravidade, este domingo ao início da manhã, na sequência de uma colisão entre um carro e duas trotinetas, no centro do Porto.

O acidente deu-se poucos minutos depois das 6 horas, na rua de Oliveira Monteiro, perto do cruzamento com a rua da Boavista. Para além da vítima mortal e do ferido grave, ambos do sexo masculino, uma mulher sofreu ferimentos ligeiros, revelou fonte da PSP.

No local, estiveram a PSP e os Sapadores do Porto, com 16 operacionais apoiados por quatro viaturas. Uma equipa da e-Redes foi também ativada, já que um poste de iluminação ficou em condições precárias na sequência do acidente.

Mesmo após a limpeza de pavimento realizada pelos Sapadores, a rua e o passeio encontram-se repletos de destroços e marcas do acidente, que atestam a violência do embate.