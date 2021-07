Homem morre em despiste de carro que caiu ao Douro no Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 08:48 Facebook

Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros na sequência da queda da viatura ao rio na Rua do Ouro, no Porto.

De acordo com fonte da PSP, o casal terá estado na zona do antigo Bairro do Aleixo quando se sentiu perseguido. Segundo o relato da mulher, de nacionalidade brasileira e com 36 anos, que saiu do acidente com ferimentos ligeiros, o condutor, de 35 anos e residente em Gaia, durante a fuga foi acometido de doença súbita, tendo-se despistado.

O Ford Fiesta em que seguiam caiu então ao rio, tendo o lado do condutor ficado ligeiramente submerso.

O alerta foi dado pelas 2.45 horas pelos pescadores de uma embarcação que na altura saía para a faina. A mulher conseguiu sair da viatura mas foram os mergulhadores dos Sapadores do Porto que acabaram por retirar o condutor. No local esteve o INEM e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No entanto, as manobras de reanimação por parte da equipa médica resultaram infrutíferas e o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Porto, enquanto a mulher ferida e com sinais de hipotermia foi transportada para o Hospital de Santo António.

Às 06:30 estavam no local 16 operacionais, entre Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP, com o apoio de oito viaturas, e a Polícia Marítima que tomou conta da ocorrência. De acordo com o Capitar de Mar e Guerra, Santos Amaral, o caso seguirá agora para investigação por parte do Ministério Público.