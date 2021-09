Um Porto com cheirinho no roteiro das tascas

Almiro Ferreira Hoje às 09:28 Facebook

Memória e história de um mundo de resistência. Entre iscas, pataniscas e malgas, incursão pelas mais tradicionais e autênticas adegas que sobrevivem na cidade.

Da "Mamas Gordas", assim batizada e celebrizada por via dos dotes republicanos de uma célebre taberneira da Areosa, restam só fugazes lembranças do que foi, até aos anos 1980, uma das tascas mais emblemáticas de um mundo quase resoluto, que esbraceja contra pubs, snacks, wine houses e trattorias, a fazer pela vida e pela memória das pipas, da receita, do traçadinho e do penálti. Do presunto, da orelha, do chispe, dos rojões ou das tripas. Das pataniscas e das iscas. Eis, então, um roteiro nada exaustivo de petiscos e malgas, na ronda por tascas, tabernas e adegas, emblemas do Porto e atração de turistas ávidos de uma certa autenticidade retro.

Ali na Areosa, a freguesia dos tempos atuais acumula-se mais no "takeaway" de uma casa de "sushi" - oh, paradoxo! -, na proximidade quase insolente do que durante décadas foi a tasca da tal taberneira, de cuja notoriedade anatómica sobrou uma marca indelével. "Disso não sei. Nunca reparei. Já não me recordo. Mas lembro-me bem da senhora a fritar as iscas, aqui mesmo no passeio. Não lhe faltava clientela", recorda um residente da Areosa, Américo Rocha, de 72 anos. "Comia-se lá muito bem", acrescenta Arnaldo Coutinho, de 86 anos, comerciante ali instalado desde 1973 e que durante muitos anos só teve de atravessar do pronto a vestir até ao outro passeio da Rua D. Afonso Henriques para "comer uns rojões como em mais lado nenhum".