Uma ponte atravessada por muita polémica

A construção de uma nova ponte para o metro na zona da Arrábida causou muita polémica, com instituições e moradores a contestar a obra.

Assim que foram anunciados os três projetos finalistas e as primeiras imagens e informações quanto à inserção da nova ponte nas margens do Rio Douro surgiu a polémica. A contestação surgiu primeiro por parte das faculdades de Arquitectura, Ciências, Letras e Nutrição, localizadas no Polo do Campo Alegre da Universidade do Porto, e depois por parte dos residentes cujas habitações ficarão sob o tabuleiro e junto aos pilares da ponte. Para a Universidade, em causa estão "questões de defesa da paisagem, salvaguarda patrimonial, impedimento do projeto de expansão da Faculdade de Arquitetura, segurança do acesso nascente da faculdade, e agravamento das dificuldades de ligação entre os vários espaços e edifícios do Pólo Universitário do Campo Alegre".