Uma viagem pelos "Lugares" de Rio Fernandes

É apresentado nesta sexta-feira, às 18 horas, no salão nobre da Reitoria da Universidade do Porto, o livro "Lugares", da autoria de José Alberto Rio Fernandes, geógrafo, professor universitário e cronista do JN.

O título é elucidativo. "Lugares" remete, de imediato, para o conteúdo da obra. O leitor vai ler sobre "sítios, vilas e cidades", como adianta José Alberto Rio Fernandes. Assenta nos textos que tem escrito semanalmente para o Jornal de Notícias, numa "observação" que vai fazendo sobre o território.

As referências situam-se, sobretudo, na Região Norte. Muitas têm a ver com o Porto e as cidades vizinhas, como Vila Nova de Gaia. "É o efeito de proximidade", explica. Mas no livro também se podem encontrar abordagens ao Douro, ao Minho e à região do Tâmega e Sousa, por exemplo. "É uma reflexão, que alia geografia e história", sublinha.

O autor, que é geógrafo e professor universitário, escreve para o JN desde 2015. Já são cerca de 500 os textos publicados ao longo destes anos e este é o segundo livro com as suas crónicas jornalísticas. Fez uma seleção, intemporal, e juntou-lhe outras opiniões, de convidados. Desde presidentes de autarquias a professores universitários, num leque variado.

Os temas também são diversos. Sobre Turismo escreve Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte; na Arquitetura pontifica Avelino Oliveira; no domínio do Natureza e do Parque das Serras do Porto foi escolhida Teresa Andresen. A estes somam-se outros especialistas, como Gaspar Martins Pereira, fundador do Museu do Douro. A lista é rica.

Cada capítulo do "Lugares", ordenado por ordem cronológica, é ilustrado pelo mapa da localização e por uma fotografia. A obra, prefaciada por Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, é lançada hoje, às 18 horas, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto.

Também a partir desta sexta-feira, o livro poderá ser comprado juntamente com o JN. O preço é de 10 euros (mais o valor do jornal).