União de Freguesias do Centro Histórico do Porto cede carrinha para apoiar restaurantes

Alfredo Teixeira Hoje às 16:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Autarca realiza ainda reuniões/almoços de trabalho no gabinete da Junta para apoiar restauração local.

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto (UFCH) vai disponibilizar a partir de terça-feira uma carrinha da instituição para distribuir refeições ao domicílio dos restaurantes que pretendam aderir a esta forma de apoio gratuito à economia local.

"Queremos ajudar a restauração que vive momentos muito complicados, sobretudo a da zona central da cidade", explica António José Fonseca, presidente da UFCH. A autarquia disponibiliza uma carrinha com motorista e os interessados só têm de contactar a junta em gabinetepresidencia@uf-centrohistoricodoporto.pt. O serviço destina-se apenas a empresários com estabelecimentos na área da União de Freguesias (Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória) mas a distribuição e as encomendas podem ser feitas em qualquer local da cidade.

Também para promover os restaurantes da freguesia, António José Fonseca realizou ao início da tarde desta segunda-feira o primeiro almoço/reunião de trabalho no seu gabinete tendo a refeição sido encomendada de um restaurante local. O convidado foi António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto com quem a freguesia tem parcerias em programas de apoio à população mais carenciada e, todas as semanas, serão realizadas reuniões semelhantes com outras instituições.

O restaurante que fez a entrega foi o BibóPorto (Rua José Falcão) e, tal como as instituições, dentro de oito dias, um outro será contemplado.