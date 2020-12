União de Freguesias do Centro Histórico do Porto pede alimentos e roupa

JN Hoje às 11:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A União de Freguesias do Centro Histórico do Porto lançou uma campanha de angariação de alimentos, roupas e artigos de higiene pessoal, para o seu Banco Social, tendo em conta o número crescente de pedidos de ajuda que têm chegado.

"A cada dia que passa, o número de pedidos de ajuda que chegam à Junta da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória aumenta. Se antes a ajuda era essencialmente de bens alimentares, a crise pandémica trouxe novas necessidades, como pedidos de roupa, de bens de higiene pessoal e de limpeza", diz a autarquia.

"Para fazer face a esses pedidos, a União de Freguesias criou o Banco Social, uma resposta mais abrangente e que tenta, com a ajuda de todos, chegar a um público mais vasto e desfavorecido. Assim, e a poucos dias do Natal, foi criada a campanha solidária: Vamos ajudar o Banco Social - Onde todos ajudam, nada custa", com o objetivo de recolher bens essenciais (produtos alimentares não perecíveis, roupas e bens de higiene pessoal)", acrescenta.

A União de Freguesias apela, assim, à doação de leite, papas e cereais, alimentos não perecíveis como arroz, massa, azeite, conservas, enlatados; roupa de homem, senhora e criança; cobertores e lençóis; toalhas de banho; produtos de higiene pessoal (gel de banho, champô, escovas e pasta de dentes); produtos de limpeza e higiene; e brinquedos.

Os donativos devem ser entregues nos pontos de recolha existentes no Centro Comercial La Vie Porto Baixa.