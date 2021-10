Unidade de Saúde Familiar de Campanhã com novas instalações

Alfredo Teixeira Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Ficará instalada na antiga Escola Preparatória do Cerco onde recentemente funcionou o Centro de Vacinação do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental

Na próxima quarta-feira, dia 2 de novembro, a Unidade de Saúde Familiar (USF) "Novo Sentido" e Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Campanhã, até agora instaladas na Rua Matias de Albuquerque, vão passar a funcionar nas novas instalações situadas na Rua Dr. José António Marques (na antiga Escola Preparatória do Cerco - Porto).

Segundo a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, estas novas instalações. que até agora serviam de Centro de Vacinação do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental, vêm substituir as anteriores, que, "para além de serem alugadas, de dimensões exíguas, de já manifestarem acentuado estado de degradação e de serem de difícil acesso, em especial para as pessoas idosas e/ou portadores de deficiência, representaram um investimento do Ministério da Saúde/Administração Regional de Saúde do Norte, no valor de, aproximadamente 1.500.000€".

Esta nova unidade resultou de um protocolo então celebrado entre esta Instituição e a Câmara Municipal do Porto em termos de cedência do espaço onde, no passado, funcionou a referida Escola Preparatória.

A área bruta do novo edifício é de 1.670 m2 e é constituído por um módulo de saúde familiar (com nove gabinetes médicos, três gabinetes de enfermagem, duas salas de tratamento, dois gabinetes de vacinas e injetáveis, quatro gabinetes da Saúde Materna/Infantil e demais áreas de apoio), e um módulo de cuidados na comunidade (com três gabinetes médicos, um polivalente e um de enfermagem).