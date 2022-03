Universidade chega depois de uma vida de trabalho

Joana M. Soares Hoje às 17:19 Facebook

A Universidade Intergeracional de Ramalde está a aberta a todos e tem diversas atividades. O objetivo passa por unir gerações.

Quem chega pela calçada de paralelo ao pé da estação de metro de Ramalde, no Porto, dá de caras com a Universidade Intergeracional (Unir) da freguesia e apura logo os ouvidos: "Quem vem e atravessa o rio/ junto à ponte do pilar..." Os versos de Carlos Tê cantados por Rui Veloso são interpretados pela Tuna da Unir - um grupo de músicos entre os 59 e 81 anos com cavaquinhos, violas e até um bombo. Da janela já se vê a tuna alinhada por filas a rejubilar com a canção, ainda que com o sorriso tapado pelas máscaras.

Conceição Fernandes, 62 anos, natural de Fafe e residente na Senhora da Hora (Matosinhos), faz parte da trupe e chega-se à frente para conversar: "Adoro andar cá". Depois de abreviar o sentimento, explica que tem um irmão que era autodidata na música e tocava viola", o que lhe estreitou o gosto pela música.