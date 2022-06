Universidade do Porto bate recorde de alunos internacionais

Adriana Castro Hoje às 07:40 Facebook

Invicta é escolha de 5800 estrangeiros, tanto para Erasmus+ como para tirar cursos completos.

É a Universidade do Porto (U.Porto) que os une. Nur Latif, Conor O"Neill, Hugo Morales e Ruth Galindo encontraram na Invicta uma janela para o futuro e fazem parte dos 5800 alunos estrangeiros que a instituição recebeu neste ano letivo. Uns através do programa Erasmus e outros (a maioria) para tirar cursos completos. O número recorde justifica-se pelos cursos lecionados em inglês e a oferta de formação em áreas especializadas, destacou Joana Carvalho, pró-reitora com o pelouro das Relações Internacionais.

Do Kentucky, Estados Unidos da América, Conor, 21 anos, escolheu a República Checa para tirar o curso. Ao contrário do cenário americano, onde a maioria dos estudantes tem de endividar-se para pagar a faculdade, "lá é gratuito", afirma, de sorriso estampado no rosto. Perante a oportunidade de participar no programa europeu Erasmus +, Conor não hesitou em escolher o Porto. "Conheci, na República Checa, estudantes daqui, também em Erasmus, que me disseram que tinha de viver a experiência no Porto. E tinham razão", confirma o estudante.