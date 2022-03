Universidade do Porto celebra 111.º aniversário

Alfredo Teixeira Hoje às 19:45 Facebook

Data será assinalada amanhã, terça-feira, com atividades culturais e desportivas.

A Universidade do Porto assinala amanhã, terça-feira, os seus 111 anos de existência, aniversário que será comemorado com uma sessão solene no salão nobre da reitoria, com atividades culturais e desportivas e a inauguração da galeria de retratos de Doutores Honoris Causa da UPorto.

A cerimónia arrancará com a intervenção de Fernando Freire de Sousa, ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e agora presidente do Conselho Geral da UPorto. Pelo púlpito passarão ainda Luís Braga da Cruz (presidente do Conselho de Curadores), Ana Gabriela Cabilhas (representante dos estudantes) e Maria de Lurdes Zilhão (representante dos trabalhadores). E o reitor, António de Sousa Pereira fará o resumo das atividades desenvolvidas pela universidade no último ano e abordará os próximos desafios que se colocam à instituição.

Na sessão serão distinguidos 22 estudantes com o Prémio de Cidadania Ativa (para aqueles que se notabilizaram em atividades extracurriculares de cidadania) e com o Prémio Incentivo (para os estudantes com melhor média de primeiro ano em cada faculdade). Serão ainda nomeadas as novas professoras eméritas da Universidade do Porto, uma distinção aos docentes jubilados ou reformados.

No Auditório Ruy Luís Gomes da reitoria será inaugurada a galeria de retratos de Doutores Honoris que eterniza grande parte dos 95 académicos, cientistas, desportistas, personalidades da cultura e da política que receberam o mais elevado título honorífico atribuído pela universidade.