Universidade do Porto dá as boas-vindas a seis mil alunos estrangeiros

A Universidade do Porto recebeu, esta quinta-feira, os estudantes estrangeiros. São mais de seis mil alunos que chegam à Invicta vindos dos quatro cantos do Mundo.

Genaine Stephan foi uma das alunas que, esta quinta-feira, passou pelo salão nobre da Reitoria do Porto. Nascida no Brasil há 23 anos, cumpre no porto o sonho de estudar em Portugal. "No Brasil, a Universidade do Porto (UP) é muito reconhecida. Nunca imaginei ir para outro lado", explica ao JN. Apaixonada por Design, Genaine é caloira na Faculdade de Belas Artes.

O projeto de internacionalização em casa começou este ano e pretende realizar um conjunto de atividades com estudantes, professores e investigadores internacionais que visitem a UP. "O que se quer é criar condições para que os estudantes portugueses possam conhecer outras culturas, gastronomias, ou seja, aproximá-los do mundo sem que eles tenham que se deslocar", afirma Maria Fernandes, vice-reitora para Formação, Organização Académica e Relações Internacionais.

"Comecem a aventura", foi o desafio deixado pela UP aos 500 estudantes presentes na cerimónia. No primeiro semestre, estão 1500 alunos inscritos, de 54 nacionalidades, que vão frequentar os vários cursos da UP.

No segundo semestre, são esperados mais de 6000 estudantes estrangeiros, de mais de 90 nacionalidades, com destaque para os brasileiros, italianos, espanhóis, moçambicanos e alemães.

Prestígio da UP e o calor do Porto

Se uns vêm pelo prestígio, outros vêm pelo calor como é o caso de Daniel Eshete, de 21 anos, que veio da Alemanha para aproveitar o bom tempo e a beleza da cidade. Estudante de Engenharia de Computação e Multimédia ficará no Porto durante seis meses, tempo que dura a sua mobilidade.

Marta San Juan, de 21 anos, estudante da Faculdade de Letras, conta que em Espanha não se conhece muito Portugal e até se ouvem coisas negativas. "Mas para mim é uma das melhores sociedades para conhecer", garante.

A receção dos estudantes internacionais na Universidade do Porto contou com a atuação da Tuna Masculina do ​​​​​​​ICBAS, teve aulas de dança e fixou uma foto de família para a posteridade.