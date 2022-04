Universidade do Porto distingue a escritora Margaret Atwood

JN Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade do Porto atribuiu o seu 100.º Doutoramento Honoris Causa à escritora canadiana Margaret Atwood. A cerimónia realizou-se nesta sexta-feira, no salão nobre da Reitoria.

A Universidade do Porto sublinha que Margaret Atwood, de 82 anos, é "uma das maiores figuras da literatura contemporânea, autora do celebrado romance The Handmaid's Tale (A História de uma Serva)".

Com a atribuição deste título académico, "a Universidade do Porto celebra a extraordinária qualidade da sua obra literária, a importância da sua reflexão intelectual e a pertinência do seu combate público por uma sociedade mais justa, digna e sustentável", conforme destaca a proposta da Faculdade de Letras para a atribuição do doutoramento.

Margaret Atwood é autora de mais de 50 obras de diferentes géneros literários, tendo sido distinguida com alguns dos mais importantes prémios internacionais, com destaque para o Booker Prize em 2000 e 2019 (Reino Unido), o Prémio Príncipe das Astúrias para a Literatura em 2008 (Espanha), o Arthur C. Clarke Award (Reino Unido), o Prémio Mondello (Itália), o Prémio Giller (Canadá), o Franz Kafka Prize (República Checa) ou o PEN Center USA (EUA).

As alterações climáticas, os direitos das mulheres, as questões de género ou as desigualdades sociais são algumas das temáticas abordadas nas obras da escritora canadiana.

De acordo com o seu currículo, Margaret Atwood é graduada em Artes e Inglês pelo Victoria College da Universidade de Toronto (1961), tendo estudado Filosofia e Francês. Concluiu o mestrado em Literatura Inglesa no Radcliffe College da Universidade de Harvard, em 1962, tendo ainda frequentado dois anos de doutoramento na mesma instituição. Lecionou Língua e Literatura Inglesas nas universidades canadianas de British Columbia, Sir George Williams, Alberta e York, entre outras. Tem ainda 26 diplomas honorários de universidades como Oxford, Cambridge ou Sorbonne.

A atribuição do Doutoramento Honoris Causa decorreu no âmbito da iniciativa Casa Comum Fest, um festival cultural que promove o diálogo entre as várias instituições da Universidade do Porto, diversos artistas e toda a cidade. O programa inclui peças de teatro, exposições, saraus e visitas a museus.