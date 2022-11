Universidade do Porto está a renegociar contratos para realojamento de estudantes

O reitor da Universidade do Porto afirmou, na manhã desta terça-feira, que estão a ser renegociados os contratos celebrados com entidades externas para aumentar a capacidade de realojamento dos estudantes, enquanto decorrerem obras nos edifícios que vão ser reabilitados. António Sousa Pereira disse ainda que está a ser ultimado um acordo com uma organização religiosa, ao abrigo do qual serão disponibilizadas "largas dezenas de quartos".

As afirmações do reitor foram proferidas aos jornalistas no final de uma visita da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, às obras da futura residência universitária da Carvalhosa, que deverá ficar concluída no final do presente ano letivo e será a primeira da Universidade do Porto (UP) a ser construída com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.

"A Universidade do Porto tem já um programa de contratos com entidades externas que está neste momento a renegociar, no sentido de os ampliar e de garantir o alojamento em condições financeiras para os estudantes exatamente iguais àquelas que teriam em residências da universidade", disse o responsável, sublinhando, por outro lado, que "não vai haver 700 camas em obras em simultâneo". Isso, disse, "seria uma loucura".

António Sousa Pereira referia-se ao número de camas que vão ficar indisponíveis enquanto forem feitas as obras de reabilitação dos respetivos edifícios. A cidade do Porto tem dez projetos aprovados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com vista ao alojamento de estudantes universitários, sete dos quais são da responsabilidade da UP. Desses, três correspondem a novos edifícios (Carvalhosa, Boa Hora e Asprela) e quatro dizem respeito a obras de reabilitação (Campo Alegre III, Jayme Rios de Sousa, Novais Barbosa e Alberto Amaral).

As restantes três residências da cidade a beneficiar de fundos do PRR são da responsabilidade do Politécnico (duas) e da Câmara do Porto (uma). O investimento total das dez candidaturas ronda os 33,2 milhões de euros. Entre novos edifícios e residências recuperadas, haverá mais 1510 camas.

Sobre os prédios que vão ser reabilitados, o reitor disse que o procedimento será idêntico ao habitual: "Intervir por alas, de maneira a que haja um conjunto de camas que é inutilizado num determinado momento e, só quando essas estão prontas, é que se avança para a fase seguinte". Acrescentou que "esses estudantes, até hoje, têm sido todos realojados".

"Estamos neste momento a ultimar um contrato para um número significativo de camas com uma organização religiosa aqui no centro da cidade, que vai disponibilizar também umas largas dezenas de quartos", disse ainda, para concluir que as obras avançarão de forma a que "ninguém seja prejudicado".

Também em declarações aos jornalistas no final da visita, a ministra referiu que o edifício em causa é um "caso emblemático de aplicação de fundos do Programa de Recuperação e Resiliência". Mariana Vieira da Silva sublinhou que, aquando da identificação dos problemas que poderiam ser resolvidos no país com verbas do PRR, concluiu-se que havia "uma cobertura muito reduzida das residências universitárias face ao total de estudantes do ensino superior". A propósito, disse que, dado "o sucesso da procura" pelas universidades, das 15 mil camas - entre novas residências e reabilitadas - inicialmente previstas, passou-se para "mais de 18.300 camas".

A ministra afirmou que o Governo está a cumprir "as metas e os objetivos" no que diz respeito à aplicação das verbas do PRR, acrescentando que "a própria Comissão Europeia também demonstrou que não existia atraso". Quanto ao envio da segunda tranche de fundos para Portugal, a expectativa é que haja sinal da aprovação do pedido "ao longo deste ano".