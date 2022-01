Universidade do Porto lança programa com disciplinas "fora da caixa"

Marta Neves Hoje às 16:30 Facebook

No segundo semestre deste ano, os estudantes de licenciatura e mestrado da Universidade do Porto vão poder optar por disciplinas que os vão colocar dentro do Teatro Nacional S. João, no Museu Soares dos Reis ou na Casa da Música. As inscrições decorrem até dia 31.

Na prática, é permitir aos estudantes poderem experimentar outras áreas, para além da clássica formação de base de cada curso.

"É passar a ver a Universidade como um lugar de cultura, com a expetativa de alargar a diversidade de saberes", referiu ao JN Fátima Vieira, vice-reitora da Universidade do Porto para a área da cultura, explicando que "pela primeira vez esta cadeira opcional vai valer tanto como uma cadeira científica", cabendo a cada aluno apresentar um portfólio no final.

Trabalhar com encenadores e atores do Teatro Nacional S. João, da leitura de obras dramáticas à análise crítica de espetáculos, acompanhar músicos, compositores, maestros e programadores da Casa da Música, tendo acesso a ferramentas que vão permitir uma melhor fruição musical, ou conhecer a diversidade de áreas que a museologia abrange, no Museu Nacional Soares dos Reis, são algumas das oportunidades que os alunos vão poder experimentar.

Do mesmo modo que, depois dos alunos de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) já terem a poesia como disciplina, a Universidade sugere agora o desenho como ferramenta pedagógica para "ajudar a visualizar, a memorizar e a compreender melhor", destacou Fátima Vieira.

Para isso, os estudantes das faculdades de Medicina e de Medicina Dentária, bem como do ICBAS, vão conhecer as salas da Faculdade de Belas Artes.

Assistir a peças de teatro

"Esta visão que a cultura se constrói fora da Universidade não pode acontecer", acrescentou a vice-reitora, salientando que os estudantes universitários "vão ter o privilégio, nestas novas unidades curriculares transversais, de assistir a peças de teatro e até de participar em leituras encenadas".

Já no Jardim Botânico o desafio "é saber mais sobre o desenho e o cultivo da biodiversidade".

"O que eu gostava de ter tido esta oportunidade na minha época, para saber cultivar a terra", desabafou Fátima Vieira, convicta que a Universidade "tem a missão de preparar cidadãos".

No futuro, é certo "que este projeto será para repetir com estas e outras ofertas que possam ser acrescentadas", como "a criação de residências artísticas", divulgou a mesma responsável.

De resto, "há todo o interesse que também Serralves faça parte deste programa", acrescentando que "o objetivo é que estes estudantes mexam com outros estudantes e com a cidade".

Critérios de seleção

"O projeto foi apresentado aos alunos por e-mail e em menos de 12 horas já haviam 105 inscritos", contou a vice-reitora, ciente do sucesso que a iniciativa possa vir a ter. As inscrições devem ser feitas até 31 de janeiro, mas há critérios de seleção. Entre os quais, "a diversidade da origem", sendo preferencialmente escolhidos dois estudantes de cada uma das 14 faculdades. Depois, que os candidatos tenham este programa como disciplina de opção.