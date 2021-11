Universidade do Porto pede a alunos para ponderar participação em "atividades sociais"

Rita Neves Costa Hoje às 18:20 Facebook

A instituição de ensino superior emitiu esta quarta-feira um apelo à comunidade académica, na sequência de um aumento de casos de covid-19 "em eventos e outras atividades sociais em que participaram estudantes".

A Universidade do Porto precisa que os casos têm ocorrido, segundo indicações das autoridades de saúde, durante "refeições de grandes grupos ou em convívios e ensaios de grupos académicos".

Nesses períodos, regista-se "uma maior proximidade física entre as pessoas e uma menor utilização de máscara". O mesmo não tem acontecido durante as atividades letivas da universidade, cuja obrigatoriedade do equipamento de proteção individual se mantém.

Desta forma, a instituição apela à comunidade académica para cumprir as regras de controlo da pandemia, do uso da máscara ao distanciamento físico, mas também ponderar o "risco-benefício antes da participação em eventos", onde o potencial risco de transmissão da SARS-CoV-2 não seja baixo.