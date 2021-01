Universidade do Porto vai crescer para Gondomar

Carla Sofia Luz Hoje às 13:24 Facebook

Acordo com a Câmara permitiu reservar terrenos em Valbom, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. Futura linha de metro do Souto pode incluir nova estação para servir polo.

A Universidade do Porto reservou terrenos em Gondomar para uma futura expansão. As parcelas em causa situam-se em Valbom, perto da fronteira com o Porto, e destinam-se a responder às necessidades de uma instituição que já não tem por onde crescer nos polos da Asprela , do Campo Alegre e da Baixa, na Invicta. O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, vê com agrado a instalação de uma instituição de ensino superior público no concelho, sendo um motor para alavancar um território que também conhecerá um impulso com a construção da futura linha de metro do Souto.