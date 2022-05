UP investe 60 milhões de euros para renovar instalações e construir novas

Reitor reeleito avança com obras nas faculdades de Medicina e Economia e novos edifícios em Letras e Belas Artes. Anualmente, e até 2026, a Academia fará investimentos de 15 milhões de euros. Ou seja, um total de 60 milhões.

Tomará posse para um segundo mandato no final de junho e o mais importante é "retomar o tempo perdido". António de Sousa Pereira foi ontem reeleito reitor da Universidade do Porto (UP), cargo que ocupará até 2026. Até lá, acredita ser possível alargar a oferta de alojamento com mais 800 novas camas e a Academia fará, nos próximos quatro anos, investimentos anuais de 15 milhões de euros (60 no total) para renovar instalações, bem como construir novos edifícios.