U.Porto abre 1004 vagas para estudantes internacionais

A Universidade do Porto (U.Porto) vai abrir 1004 vagas para estudantes internacionais no ano letivo 2020/2021, um aumento de 31% face a este ano, havendo 117 vagas reservadas a alunos de Macau.

"Ao todo são 1004 as vagas exclusivas que a U.Porto tem reservadas para estudantes internacionais no próximo ano letivo, superando as 763 disponibilizadas em 2019/2020", lê-se no sítio oficial da U.Porto na Internet, referindo que a lista abrange 51 dos 53 cursos de 1.º Ciclo (Licenciatura) e Mestrado Integrado.

Um dos destaques para o próximo ano letivo são as "117 vagas destinadas a estudantes provenientes de Macau", no âmbito do acordo assinado recentemente entre a U.Porto, o Instituto Português no Oriente (IPOR) e a Direção dos Serviços do Ensino Superior de Macau (DSES), e que prevê também a criação de uma formação de 600 horas em língua portuguesa, obrigatória, para todos os estudantes macaenses admitidos na U.Porto.

Outra novidade para o próximo ano letivo prende-se com a licenciatura em Engenharia Agronómica, da Faculdade de Ciências (FCUP), que vai ter pela primeira vez nove vagas reservadas para estudantes internacionais.

A primeira fase de candidaturas ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para Estudantes Internacionais 2020/2021 arranca no dia 2 de janeiro de 2020.

A Faculdade de Engenharia abre 228, sendo a instituição da U.Porto que mais lugares abre no âmbito do Concurso Especial para Estudantes Internacionais 2020/2021.

Seguem-se as faculdades de Letras (192), Ciências (183), Economia (107), Direito (62), Psicologia e Ciências da Educação (47), Belas Artes (34), Arquitetura (37), Farmácia (33), Medicina Dentária (24), Ciências da Nutrição e Alimentação (21), Desporto (21) e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (15).

Os cursos de Medicina da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar não disponibilizam vagas para este concurso.