Urgência do S. João já "conhece" o doente antes de ele chegar

Projeto arrancou há um mês no Porto e usa sistema criado pelo INEM, que permite partilha de dados em tempo real.

Há um mês que o Hospital de S. João, no Porto, tem a funcionar um projeto único no país que permite ao serviço de urgência conhecer o utente, em situação de emergência, ainda antes de ele chegar ao hospital. Isto graças a um sistema desenvolvido pelo INEM que permite a partilha de toda a informação clínica do paciente, em tempo real, entre a equipa que está a assisti-lo, logo após a chamada para o 112, e a que vai recebê-lo no hospital.

"Este tipo de abordagem é absolutamente corrente em tempos modernos: dar o melhor a cada doente e tão precocemente quanto possível", resumiu Nelson Pereira, diretor do serviço de urgência do S. João, estimando que se "ganha em organização (contabilizado o tempo de intervenção no terreno, seguido do transporte para o hospital) entre 35 e 40 minutos por doente".