Utentes apanhados desprevenidos com greve do metro

Apesar de terem circulado composições em muito menor número, a greve convocada para esta sexta-feira, pelo Sindicato dos Maquinistas, fez-se notar, ainda assim, com utentes insatisfeitos enquanto esperavam pelo transporte.

Em causa para a realização da greve está a recusa dos trabalhadores da Metro em estabelecerem serviços mínimos, propostos pela empresa de transportes Viaporto.

Durante a manhã desta sexta-feira, os passageiros mostravam-se muito insatisfeitos com a paralisação. "Isto não é greve, isto é uma provocação a quem trabalha", reclamava Américo Duarte, enquanto esperava impaciente pelo metro em Campanhã, para ir a uma consulta. "Tenho de ir ao médico e com esta brincadeira nem sei se vou chegar a tempo", afirmou, chateado.

Algumas pessoas tiveram de apanhar autocarros à pressa, no entanto, na linha amarela e nas estações da Senhora da Hora e do Estádio do Dragão, o metro decorreu sem muitos percalços em relação ao que se esperava.

Hélder Silva, dirigente sindical, afirma haver maquinistas "a contrato e um ou outro que não tem sindicato" que não aderiram ao protesto, o que implicou a circulação de alguns veículos nas linhas. Apesar disso, não foi suficiente para impedir as queixas.

Narciso Rocha, cliente do metro, foi "apanhado de surpresa" e temia não chegar a tempo a uma consulta. "Acho muito mau, isto não se entende", vociferava. Já Carlos Ramos estava mais "relaxado" no que toca a compromissos, mas não deixou de dizer que os grevistas "são sempre os mesmos".

Tal como nos restantes períodos dos dois dias de greve (esta sexta-feira e na próxima terça-feira), a Metro do Porto recomenda a utilização da rede de autocarros STCP e de outros operadores rodoviários para aceder ao Estádio do Dragão.